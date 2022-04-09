نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يعلن بنك الراجحي عن وقف فتح حسابات إلكترونية جديدة بداية من 10 إبريل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراحجي هو من أهم ،و أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية ،فقد أعلن عن وقف خدمة فتح حسابات بنكية جديدة إلكترونية (أونلاين) لديه ،وقد جاء هذا القرار بعد إصدار البنك المركزي السعودي عدد من التعليمات ،لكافة البنوك العامة بالمملكة العربية السعودية ،وقد أكد أيضا البنك المركزي السعودي علي ضرورة الإلتزام بهذا التعليمات ،حفاظا علي العملاء ،من حالات الإحتيال المالي،كما أكد أيضا علي التحديثات الخاصة بشأن فتح حسابات بنكية جديدة إلكترونية ،وتحويل الأموال ،وبذلك لا يتم فتح حساب بنكي إلكتروني جديد من بنك الراجحي ،فقد تم إصدار قرار من بنك الراحجي السعودي بعدم فتح حسابات جديدة إلكترونية لديه بداية من ١٠ إبريل ٢٠٢٢.

رسائل من بنك الرجحي السعودي لجميع عملاءه

هذا وقد وجه بنك الراحجي رسالة خاصة لجميع عملاءة ،عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر ،مشيرا إلي أنه سوف يتم تطبيق جميع قرارات البنك المركزي السعودي ،وذلك سوف يؤدي إلي حدوث بعض التغيرات ،والتحديثات الأمنية علي التعاملات البنكية في بنك الراحجي ،ككا ذكر أيصا مصرف الراحجي عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلا.

“عملائنا الأعزاء للحفاظ علي بياناتكم ،وخصوصياتها ،نفيدكم بوجود بعض التحديثات الأمنية الطارئة المتعلقة ببعض الخدمات”

أوضح بنك الراجحي قرارات البنك المركزي السعودي

يتم إيقاف فتح حسابات بنكية عن طريق خدمة الحسابات البنكية الإلكترونية بداية من ١٠ إبريل ٢٠٢٢.

التحويل اليومي الذي يتم عن طريق الخدمة الإلكترونية ،لا يزيد عن ٦٠ ألف ريال سعودي

يجب الا تزيد مدة التحويلات من البنوك عن ساعتين من البنك المحول

منع تفعيل الخدمة البنكية الإلكترونية لأي حساب جديد تم فتحة عن بعد

الحوالات البنكية تبقي في مصرف المحول لمدة ٢٤ ساعة

يجب علي العميل إستكمال جميع إجراءات فتح الحساب ،وتفعيل الخدمة من خلال فرع البنك ،أو عن طريق الأجهزة الذاتية الخاصة بنظام البصمة

القيام بتفعيل العميل علي التحويلات المالية ،وذلك بهدف الحفاظ علي المحافظ الإلكترونية

يقوم العمل بإدخال الرقم السري بشكل يدوي

يجب أن يوقف خاصية التعبئة المباشرة

هذا وقد طالب البنك المركز السعودي من البنوك العامة التوقف عن السماح للعملاء غير السعوديين بإضافة مستفدين عبر الإنترنت،والقيام بذلك شخصيا ،كما أضافة إلي التحقق من الهوية ،وذلك عند طلب إنشاء خدمات إلكترونية ،وأيضا تغير كلمة المرور،وإصدار بطاقات ،وتفعيلها،وتأكيد الطلب من خلال الإتصال الهاتفي ،وإدخال كلمة المرور بشكل يدوي.

طريقة تطبيق القرارت الجديدة من بنك الراجحي

هذا وقد أوضح بنك الراحجي القرارت الجديدة الذي أصدرها البنك المركز السعودي ،أنها جاءت بسبب إنتشار ظاهرة عمليات النصب ،والإحتيال ،في الفترة الأخيرة ،حيث أنه تم إنتحال صفة منصات تتبع تقديم خدمات ،أو سلعا ،بأسماء جهات رسمية ،وذلك للحصول علي بيانات ،للوصل للخدمات المصرفية ،كما أضاف إلى أنه بسبب الخدمات الإلكترونية أنتشرات عمليات النصب ،والإحتيال ،كما أنها حققت كسب غير مشرع بأشكال مختلفة منها :

التوظيف الوهمي

سرقة الهوية الوطنية

الإحتيال الداخلي

منصات الويب الوهمية

كما أضاف البنك المركزى السعودي أنه تم فتح أكثر من 4.8 حساب بنكي عن بعد ،دون التحقق من أي بيانات أو رقم هوية العميل يطابق رقم معروف مستخدم لهاتف محمول ،وهذا يمثل نسبة ٥٥% من الحسابات البنكية المفتوحة عن بعد ،بالإضافة إلي عدم وجود إجراء يطابق رقم الحساب المصرفي الدولي مع إسم المستفيد .