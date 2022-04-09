الاتحاد الأوروبى يمنع دخول المركبات المسجلة فى روسيا وبيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - ودان قادة مجموعة الدول السبع، الخميس الماضى، ما وصفوه "بالفظائع المروعة" التى ارتكبتها القوات المسلحة الروسية فى بوتشا والمدن الأوكرانية الأخرى، مجددين التضامن مع أوكرانيا والشعب الأوكرانى، ومتوعدين الرئيس الروسى بمزيد من العقوبات الإقتصادية والإجراءات الأخرى ردا على غزو أوكرانيا.

وأعرب قادة كندا، ألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا واليابان إلى جانب الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية عن تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل يؤدى إلى مساءلة فعالة عن ما حدث فى بوتشا، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عما وصفوه "بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك الاستخدام العشوائى للقوة أو الهجمات التى تستهدف المدنيين عمدا، وتقديمهم إلى العدالة."

وشدد قادة مجموعة الدول السبع على أنهم سيرفعون تكلفة هذه الحرب على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وشركائه، من خلال العمل المنسق، ومواصلة العمل فى وحدة وتطبيق تدابير اقتصادية ومالية ردا على التصعيد المستمر للحرب.

وأكدوا اتخاذ إجراءات تتفق مع الإجراءات القانونية الخاصة بهم، أولها أنهم اعتبروا الاستثمار الجديد فى اقتصاد الاتحاد الروسى غير متوافق مع مصالحهم الأمنية وهدفهم المتمثل فى إنهاء هذه الحرب. لذلك فإنهم يحظرون الاستثمار الجديد فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسى، بما فى ذلك قطاع الطاقة. وقالوا إنه طالما استمرت الحرب، ستواجه روسيا انحدارا طويلا نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية.