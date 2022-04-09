المركزى الروسى يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية اعتبارا من 18 إبريل

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى الروسى، أنه سيسمح مجددا اعتبارا من 18 أبريل ببيع العملات الأجنبية بعد تعليق هذا الأمر مطلع مارس إثر العقوبات الغربية بسبب النزاع فى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال البنك المركزى فى بيان، إن المصارف الروسية يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقدا للمواطنين اعتبارا من 18 أبريل 2022، موضحا أنه لا يمكنه بيع سوى العملات الأجنبية التى تتلقاها البنوك اعتبارا من أبريل.

ويأتى هذا الإعلان المفاجئ بعد قرار البنك المركزى الروسى فى 9 مارس تعليق بيع العملات الأجنبية فى روسيا حتى 9 سبتمبر 2022.

وأتيح للروس استبدال العملات الأجنبية بالروبل خلال هذه الفترة، كما قرر حينها تقييد السحب النقدى من حسابات العملات الأجنبية المفتوحة فى البنوك الروسية مطلع مارس فى حدود 10 آلاف دولار أمريكى حتى 9 سبتمبر، ولا يمكن سحب الباقى إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به، وخُفّف هذا الإجراء أيضا، إذ أعلن البنك المركزى أن إجراء السحب لم يعد متاحا بالدولار الأمريكى فقط، ولكن أيضا باليورو.