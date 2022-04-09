الأمم المتحدة: 4149 ضحية من المدنيين جراء النزاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين جراء النزاع الأوكرانى منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى وحتى الآن، حيث بلغ 4149 ضحية بينهم 1766 قتيلا و2383 مصابا.





وأوضح المكتب الأممى أن 630 مدنيا قتلوا وأصيب 1213 فى منطقتى دونيتسك ولوهانسك، فى حين قتل 560 مدنيا وأصيب 944 اخرون فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية فى حين قتل 70 مدنيا وأصيب 269 آخرون وذلك فى المناطق التى نصبت نفسها بنفسها. وذكر أن 1136 مدنيا قتلوا وأصيب 1170 فى مناطق أوكرانية أخرى هى: مدينة كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات.

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