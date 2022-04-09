غدا.. ملك الأردن يغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى سيغادر عمان غدا الأحد متوجها إلى ألمانيا؛ لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفى فى منطقة العمود الفقرى الصدرى.





وأضافت الوكالة، اليوم السبت، أنه "عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة الملك عبدالله، سيتم إجراء العملية فى مستشفى متخصص فى فرانكفورت فى ألمانيا هذا الأسبوع".

وكان ملك الأردن يعانى سابقا من آلام فى العمود الفقرى بشكل متقطع نتيجة للقفز المظلى خلال سنوات خدمته فى العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفى قد ازداد فى الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل وفق نصيحة الأطباء.. ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالى أسبوع قبل عودة الملك عبدالله الثانى إلى الأردن.