وأضافت الوكالة، اليوم السبت، أنه "عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة الملك عبدالله، سيتم إجراء العملية فى مستشفى متخصص فى فرانكفورت فى ألمانيا هذا الأسبوع".
وكان ملك الأردن يعانى سابقا من آلام فى العمود الفقرى بشكل متقطع نتيجة للقفز المظلى خلال سنوات خدمته فى العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفى قد ازداد فى الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل وفق نصيحة الأطباء.. ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالى أسبوع قبل عودة الملك عبدالله الثانى إلى الأردن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. ملك الأردن يغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.