نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسجيل الصف الأول بمدارس تحفيظ القرآن الكريم 1444 وخطوات التسجيل بالمدارس عبر نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الجهة الرسمية بالمملكة التعوضية قد أعلنت عن ميعاده تسجيل للصف الأول لمدارس تحفيظ القرآن، فهناك الكثيرين يفضلوا التسجيل لأطفالهم بهذه المدرسة، لأنها تعتمد في دراستها على الشريعة الإسلامية فهو المصدر الأول بالنسبة إليهم في التدريس، وعبر هذا المقال سنقدم لكم معلومات عن موعد تسجيل الصف الأول بمدارس تحفيظ القرآن 1444.

موعد تسجيل الصف الأول بمدارس تحفيظ القرآن الكريم 1444

إن وزارة التعليم قد أعلنت عن الميعاد الخاص بتسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي داخل مدارس تحفيظ القرآن، وسيكون 16 سبتمبر 2022، ويستمر التسجيل حتى 23 سبتمبر شرط ألا يزيد أعمار الطلاب عن 11 سنة وثلاثة أشهر في المدرسة، تقبل من سن ست سنوات حتى 11 سنة.

خطوات التسجيل بمدارس تحفيظ القرآن

بإمكان أولياء الأمور أن يسجلوا للطلاب بالصف الأول بمدارس تحفيظ القرآن، وعبر نظام نور وباتباع بعض الخطوات التي لابد من تنفيذها وهي كالآتي:

عليك أن تسجل أولاً الدخول لمنصة نور والإلكترونية.

تدخل البريد الإلكتروني وكلمة السر.

تنقر فوق الخدمات الإلكترونية.

تختار خدمة التسجيل لطالب جديد.

تكتب جميع البيانات التي تخص الطالب وهذه البيانات هي

تاريخ الميلاد.

الاسم بالكامل.

تحديد صلة القرابة.

كتابة بيانات السكن.

رقم الهوية الوطنية.

تحديد المرحلة الدراسية والتي تكون الصف الأول.

إدخال رقم هاتف ولي الأمر.

التحديد للمدرسة الراغب الطالب الدراسة بها وهي تحفيظ القرآن.

ضرورة التأكد من صحة البيانات قبل أن يتم إدخالها.

توافق على الإقرار والتعهد.

تنتظر الرسالة بالقبول للطالب أو حتى رفضه،

وبهذا تكون قد تمكنت الدخول للطلاب بنجاح.

الشروط اللازمة لتسجيل الطلاب بمدارس القرآن

لقد تم تحديد بعضاً من الشروط من وزارة التعليم للتسجيل بمدارس القرآن، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

عمر الطالب لا يقل عن ست سنوات ويستثنى من ذلك الطلاب الذين تقل أعمارهم عن العمر المحدد بحوالي ثلاث شهور.

ضرورة كون الطالب قد سبق الدراسة بالرياض الأطفال.

الإتيان بالشهادة التي تفيد بأن الطالب قد درس برياض الأطفال.

تقديم الشهادة الإنمائية للطفل.

كتابة جميع الشروط والتعليمات المحددة من وزارة التعليم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بمدارس القرآن

توجد بعض الأوراق التي لابد على المتقدمين إحضارها، وإليكم هذه الأوراق وهي كالآتي: