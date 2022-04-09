ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf ومعدلات القبول الموازي

ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية التي اصبحت بعد طول انتظار معلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية حيث سننقل ونوافيكم الان من موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة فى جميع المحافظات العراقية

ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

اعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على اعلان نتائج القبول الموازي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعد الكشف على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى كافة الجامعات العراقية، على ان يتم التأكيد من قبل مصدر رسمي تابع لوزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة قد انتهت من اعمال رفع نتائج القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليتم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي حالياً اصبحت الان معلنة وبامكان جميع الطلاب اجراء الاستعلام عنها بمنتهي السهولة عبر اتباع مجموعة من الخطوات التي سنستعرضها ونتابعها الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننقل لكم الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني عبر اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على مباشرة تسجيل بيانات الطلاب والتي تشمل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني والقسم التابع له الطالب بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون امامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية