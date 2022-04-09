روسيا تعلن غلق فرعي منظمتي ”العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”

أغلقت الحكومة الروسية، أمس الجمعة، الفرعين المحليين لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المدافعتين عن حقوق الإنسان.

وقال بيان وزارة العدل الروسية، إن الممثلية المحلية لكل من منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش تم شطبها من السجل الرسمي للمنظمات غير الحكومية الأجنبية في روسيا بسبب "انتهاكات للقانون الروسي".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن هذا الإجراء يعني إغلاقا لفرعها المحلي.

وكانت المنظمتان انتقدتا بشدة الهجمات الروسية في أوكرانيا التي طالت مدنيين، وتسببت في قتل النساء والأطفال.

وأثارت أدلة على قتل مدنيين في بوتشا وبلدات أخرى حول كييف، صدمة في العالم. بينما حمّلت أوكرانيا روسيا مسؤولية ذلك، لكن موسكو تنفي قتل مدنيين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك صوتت بأغلبية ساحقة الخميس، على منع موسكو من المشاركة في الحكم على سجلات حقوق الإنسان الخاصة بدول أخرى بعد معلومات عن جرائم حرب ارتكتب خلال هجومها المستمر منذ ستة أسابيع على أوكرانيا.

ورأت منظمات حقوقية إن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يعزز هذه الهيئة ويوجه رسالة قوية تفيد أن مرتكبي انتهاكات على نطاق واسع لا يمكن أن يكونوا أعضاء فيها.

وفور تعليق مشاركتها، انسحبت روسيا من المجلس الذي تأسس في 2006 ويضم 47 دولة تنتخبهم الجمعية العامة للعمل على تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.