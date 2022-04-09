الرئيس الأوكراني: ليس لدينا خيار لإنهاء الحرب إلا المفاوضات مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ليست لديها اليوم خيار إلا إجراء محدثات مع موسكو، لوقف الهجوم الروسي على أراضيها، وفقا لما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في مقابلة نشرت على موقع صحيفة بيلد الألمانية، أن أوكرانيا ليس لديها خيار اليوم إلا الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مع روسيا لوقف العدوان.

وبدأت المحادثات الروسية الأوكرانية في 28 فبراير، بعد أربعة أيام من بدء الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، وعقدت عدة اجتماعات في بيلاروسيا، ثم واصل المفاوضون المشاورات عبر الفيديو كونفرنس.

كما استضافت تركيا اجتماعا بين وزيري خارجية البلدين، وعقد الطرفان جولة أخرى من المحادثات الشخصية في إسطنبول، وحينها قال مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي، عقب الاجتماع، إن موسكو تلقت مقترحات واضحة من أوكرانيا التي سيتم النظر فيها.

الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية

وبدأ الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا بناءً على طلب من رؤساء جمهوريات دونيستك ولوهانسك الانفصاليتين، حيث شدد الرئيس الروسي على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، وأن الهدف هو نزع السلاح وتشويه سمعة البلاد.

وعقب الهجوم توالت المطالب العالمية لـ الرئيس الروسي بسحب قواته من الأراضي الأوكرانية، ولكن لم تتم الاستجابة؛ لذلك قوبل بفرض عديد من العقوبات الاقتصادية.