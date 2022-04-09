جدة - نرمين السيد - وأشار لياشكو -فى تصريح نقلته وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية- إلى أنه بين المنشآت الصحية التى تم تدميرها مستشفيات رئيسية فى مناطق حيوية، مضيفا أن هناك 21 مستشفى تم تدميرها بالكامل ولا يمكن إصلاحهم بل سيتم بناء مستشفيات جديدة تماما.
وشدد لياشكو على الحاجة لتأسيس مستشفيات ميدانية فى المناطق الغربية من البلاد؛ لأنه فى المناطق الشرقية التى شهدت الأعمال العدائية الروسية تلقى الجرحى الإسعافات الأولية فقط قبل أن يتم إجلاؤهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة الأوكرانى: روسيا دمرت 307 مستشفيات ومراكز صحية بالبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.