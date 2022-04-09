جونسون فى كييف ويلتقى وجها لوجه مع زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - وقال مساعد الرئيس الأوكرانى، أندريه سيبيها: "لقد بدأت زيارة بوريس جونسون لكييف للتو بلقاء ثنائى مع الرئيس زيلينسكى" ونشر صورة لهما، بحسب شبكة "سكاى نيوز". وأظهرت صورة زيلينسكى وجونسون يعقدان مباحثات وجها لوجه، بشأن تطورات الأوضاع فى أوكرانيا. من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى فى كييف كبادرة "تضامن" مع الشعب الأوكرانى. وأضافت: "جونسون يناقش فى كييف الدعم طويل المدى لأوكرانيا.. كما سيناقش تقديم مزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا".

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