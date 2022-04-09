الصين: بناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت فى شنغهاى لعلاج مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت نائبة عمدة مدينة شنغهاى الصينية تسونج مينج، اليوم السبت، إن المدينة بنت ما يزيد على 100 مستشفى مؤقت تضم أكثر من 160 ألف سرير، لعلاج المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19).





وأضافت تسونج -وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية- أن هناك أيضا 8 مستشفيات مخصصة تضم أكثر من 8000 سرير فى شنغهاى، وسيبدأ تشغيل المزيد من المستشفيات فى نهاية هذا الأسبوع، بينما سيتم نقل موارد والاحتفاظ بها فى المستشفيات المخصصة والمستشفيات المؤقتة بشنغهاى. وسجلت شنغهاى 1015 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19 و22609 حالات إصابة بدون أعراض أمس الجمعة.

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