لبنان يدعو لإيجاد حل سريع لمشاكل تصويت المغتربين بالانتخابات النيابية

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية اللبنانى عبد الله بو حبيب إلى إيجاد حل سريع للمشاكل التى تواجه عملية تصويت اللبنانيين المقيمين فى الخارج بالانتخابات النيابية المقررة يومى 6 و8 مايو المقبل بالخارج.





وقال بو حبيب فى تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن الوزارة طلبت موازنة مقدارها أربعة ملايين ونصف مليون دولار لتنظيم الانتخابات فى الخارج، إلا أن الدولة خصصت 3 ملايين دولار فقط، مشيرا إلى أنها لا تكفى لتغطية كل النفقات، خصوصا أن هذا المبلغ غير جاهز للصرف الفورى كما أن آلية الدفع بطيئة والدولار النقدى غير متوافر بسهولة – على حد وصفه.

وأضاف أنه طلب من ممثلى المجتمع الدولى من وزراء وسفراء ومنظمات تابعة للأمم المتحدة المساعدة لإنجاز الاستحقاق الانتخابى فى الخارج، مشيرا إلى أن طلب أيضا من السفراء توظيف علاقاتهم ومعارفهم من أجل تأمين قاعات مجانية لوضع صناديق الاقتراع فيها بدل استئجارها بمقابل مادى كما كان يجرى سابقا.

وأوضح وزير الخارجية اللبنانى أن المشكلة الأصعب التى تواجه الوزارة حاليا تتعلق بتأمين تكلفة نقل صناديق الاقتراع بواسطة شركة شحن والتى تتكلف أكثر من نصف مليون دولار، مشيرا إلى أن ممثلى عدد من الدول الغربية رفضوا دعم هذا الأمر لكى لا يكون تدخلا فى الانتخابات.

وأشار بوحبيب إلى أنه تم جمع تبرعات بقيمة 150 ألف دولار من المغتربين لإنشاء غرفة تحكم الكترونى فى وزارة الخارجية لمراقبة الانتخابات فى الخارج.

ولفت إلى أن إجراء الانتخابات خارج لبنان يتطلب الاستعانة بأكثر من 2000 موظف سيتوزعون على عدد كبير من مراكز الاقتراع، مشيرا إلى ضرورة تسديد بدلات العمل لهم فى حين ان الدولة تتأخر حاليا فى دفع مستحقات دبلوماسييها.