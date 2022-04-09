نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً.. موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقنوات الناقلة | تغطية live وحية لنتيجة الأهلي والمصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن أستاد الجيش ببرج العرب موعد مباراة الأهلي ضد المصري، في الجولة رقم 13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، الذي يتصدر ة المارد الأحمر برصيد 31 نقطة بعد خوض 11 مباراة، ومتبقي للأهلي لقاء مؤجل، أما النادي المصري فيدخل المباراة وهو في منتصف الجدول في المركز السابع برصيد 16 نقطة، من خوض 12 مباراة، متابعينا سنقدم لكم من خلال موقعكم ثقفني تفاصيل المباراة، من موعد وتشكيل متوقع وتاريخ لقاءات الفريقين في مختلف المنافسات والقناة الناقلة، وترتيب جدول الدوري المصري قبل مباريات الليلة.

تقابل الأهلي والمصري قبل هذه المباراة في 121 لقاء، كان نصيب الأسد من الفوز لصالح الأهلي الذي فاز في 68 مباراة، بينما فاز المصري في 19 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 24 مباراة، سجل المارد الأحمر 174 هدف في شباك المصري، بينما سجل المصري 91 هدف في شباك الأهلي، كان أول لقاء جمع الفريقين في النسخة الأولى من الدوري عام 1948 وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة، أكبر نتيجة شهدتها مباراة الفريقين كانت فوز الأهلي برباعية دون مقابل عام 1978م.

عداد تنازلي لموعد المباراة

الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والمصري

انتظرونا اليوم مع الأستوديو التحليلي لمباراة المصري و الاهلي مع الكابتن احمد شوبير

وضيوف الاستوديو الكابتن ( طه اسماعيل ) والكابتن ( عماد متعب ) والكابتن ( عمرو الدسوقي )

والفقرة التحكيمية مع الكابتن ( احمد الشناوي ) وتعليق ( محمد الكواليني )#ONTime_Sports pic.twitter.com/pWFcwtqme7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) انتظرونا اليوم مع الأستوديو التحليلي لمباراة المصري و الاهلي مع الكابتن احمد شوبير

وضيوف الاستوديو الكابتن ( طه اسماعيل ) والكابتن ( عماد متعب ) والكابتن ( عمرو الدسوقي )

والفقرة التحكيمية مع الكابتن ( احمد الشناوي ) وتعليق ( محمد الكواليني )#ONTime_Sports pic.twitter.com/pWFcwtqme7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2022

مباراة الأهلي ضد المصري

كان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، بينما خسر المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية أمام مازمبي الكونغولي في دور المجموعات بهدفين دون رد، ويسعى الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة جماهيره، المباراة الليلة منقولة حصرياً عبر قناة on time sports hd 1 بتعليق المعلق محمد الكواليني.

التشكيل المتوقع للأهلي اليوم

حراسة المرمى : الشناوي.

خط الدفاع : كريم فؤاد، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم

خط الوسط : السولية، قفشة، الشحات، ديانج، بيرسي تاو.

الهجوم : محمد شريف.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

بطاقة مباراة الأهلي والمصري الليلة