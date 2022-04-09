بريطانيا: شراء 5 ملايين جرعة من علاج فيروس كورونا

قالت الهيئة الصحية البريطانية، إنها اشترت ما يقرب من 5 ملايين جرعة من عقار باكسلوفيد ومضادات الفيروسات الأخرى، مثل مولنوبيرافير، لعلاج المصابين بـ فيروس كورونا منزليًا.

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن أكثر من 32000 مريض مصاب بفيروس كورونا في إنجلترا، عولجوا بأدوية مضادة للفيروسات متطورة، تحسن الأعراض في غضون ساعات.

واشترت الخدمة الصحية ما يقرب من 5 ملايين جرعة من باكسلوفيد، من شركة فايزر، وغيرها من الأدوية المضادة للفيروسات، في صفقة عقدتها الحكومة.

وتم العثور على باكسلوفيد في التجارب السريرة، لخفض حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بنسبة 88 ٪، وتم إعطاؤه لأكثر من 6000 مريض بالفعل منهم 1400 في الأيام السبعة الماضية وحدها.

وتمت الموافقة على عقار مولنوبيرافيير، الذي تقترح التجارب السريرية أنه يقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 30٪، في نوفمبر الماضي،2021 ويستخدم كعلاج منزلي منذ ديسمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية البريطانية، بدء تطعيم فيروس كورونا المستجد للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 سنة.

وبحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، أكدت وزارة الصحة البريطانية أنه يمكن لـ 5 ملايين طفل في إنجلترا تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.