أوكرانيا تعلن تدمير 21 مستشفى بالكامل بسبب الحرب

أكد وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، اليوم السبت، أن 21 مستشفى دُمِّر بالكامل في بلاده بسبب الحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن هذه المستشفيات تحتاج إلى إعادة بناء كاملة.
وأعلن الوزير عبر التلفزيون الرسمي إجلاء مرضى من المناطق المتصارع عليها إلى أخرى في وسط وغرب الجمهورية السوفيتية السابقة.
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