بوريس جونسون في كييف.. ولقاء وجها لوجه مع زيلينسكي

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف.

وأظهرت صورة زيلينسكي وجونسون يعقدان مباحثات وجها لوجه، بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

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