بيكهام الصغير وابنة إمبراطور البرغر.. تفاصيل الزفاف الضخم

سيشهد مساء الأحد، واحدا من أكبر حفلات الزفاف التي تنال صيتا عالميا، بين ابن نجم كرة قدم، وابنه أسطورة شطائر "البرغر".

وفي حفل سيكلف قرابة 4 ملايين دولار، مساء السبت، سيتزوج بروكلين، ابن أسطورة كرة القدم الإنجليزية دايفد بيكهام، من حبيبته الأميركية.

ووصفت الصحافة البريطانية الزفاف بالأكبر منذ أعوام، وينال صيتا هائلا، كونه سيجمع بين عائلتين ذو شهرة وثراء كبيرين.

وسيتزوج بروكلين، البالغ من العمر 23 عاما، حبيبته نيكولا بيلتز، وهي ابنه الملياردير الأميركي نيلسون بيلتز، مالك سلسلة مطاعم "وينديز" الشهيرة للبرغر.

وتبلغ ثروة عائلة بيلتز 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة عائلة بيكهام قرابة 500 مليون دولار.

وستتكفل عائلة بيلتز بالزواج الفخم، في قصر العائلة بمدينة ميامي الشاطئية، ويتوقع حضور العديد من المشاهير، بين فنانين ورياضيين.

وحصلت مجلة "فوغ" على الحقوق الحصرية لتغطية الزفاف بالكامل، مقابل مبلغ ضخم لم يكشف عنه، وبدأت بالفعل بنشر اللقطات الخاصة.

ومن بين المشاهير الذين سيحضرون الحفل، أسطورة كرة القدم الأميركية توم بريدي، ولاعب مانشستر يونايتد السابق فيل نيفل، وعارضة الأزياء جيجي حديد، والممثل الأميركي ويل سميث، ومغني "الراب" سنوب دوغ، الذي عرض على بيكهام أن يكون منسق الأغاني في الحفلة، كهدية للعائلة.

ووفقا لصحيفة "غارديان"، فأن قصر عائلة بيلتز تبلغ قيمته 100 مليون دولار، ويتم الآن تجهيز المنطقة المحاذية للشاطئي في القصر، كي تكون موقعا للزفاف الضخم.

واختارت بيلتز دار الأزياء الإيطالي "فالنتينو" لتصميم فستان الزفاف الخاص بها، مما أثار بعض الجدل، بما أن والدة العريس، فيكتوريا بيكهام، تختص بتصميم الأزياء والفساتين الفخمة.