يوتيوب يغلق قناة البرلمان الروسي

أغلق موقع يوتيوب محطة دوما التلفزيونية، التي تبث من مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي)، مما أثار رد فعل غاضبا من المسؤولين الروس، الذين قالوا إنه قد يتم فرض قيود على خدمة البث الأكثر شعبية في العالم ردا على ذلك.

وذكرت رسالة على يوتيوب السبت إنه "تم وقف بث قناة دوما لمخالفتها بنود الخدمة على يوتيوب".

وتواجه يوتيوب المملوكة لغوغل التابع لشركة ألفابيت ضغوطا من هيئة روسكومنادزور الروسية لتنظيم الاتصالات وسارع المسؤولون للرد.

وقالت الهيئة إنها طلبت من غوغل إعادة الوصول إلى قناة دوما على الفور.

وأضافت: "تلتزم شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية بموقف معاد لروسيا في حرب المعلومات التي يشنها الغرب على بلادنا".

وقالت غوغل لرويترز في تعليق عبر البريد الإلكتروني إنها ملتزمة بالامتثال لجميع العقوبات السارية وقوانين الامتثال التجاري.

وأضافت: "إذا وجدنا أن حسابا ينتهك شروط الخدمة لدينا نتخذ الإجراءات المناسبة. وفرقنا تراقب عن كثب الوضع من أجل أي تحديثات وتغييرات".

وذكر فياشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما أن خطوة يوتيوب كانت دليلا آخر على انتهاك واشنطن للحقوق والحريات.

وأضاف فولودين على إنستغرام أن "الولايات المتحدة تريد احتكار نشر المعلومات. ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".

وتم بالفعل فرض قيود على إمكانية وصول روسيا إلى تويتر وفيسبوك وإنستغرام منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وحاولت روسيا في وقت سابق حظر تطبيق إنستغرام، الذي يستخدمه المسؤولون الروس الآن على نطاق واسع، لكنها رفعت حظرها في منتصف عام 2020.