الدفاع الروسية: القوات الجوية والصواريخ دمرت 85 منشأة عسكرية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال كوناشينكوف -حسب وكالة "تاس" الروسية- إن "الطائرات التكتيكية لسلاح الجو الروسى وقوات الصواريخ دمرت 85 منشأة عسكرية أوكرانية، بينها مركزى قيادة، وثلاثة مدافع صواريخ متعددة، و4 مدافع ذاتية الدفع، ومخزن للذخيرة ومركزين لوجيستيين و4 معاقل للجنود ومخزن لمعدات القتال".

وأضاف أن قوات الدفاع الجوى الروسية أسقطت 4 طائرات أوكرانية بدون طيار، كما تم تدمير مروحيتين تابعتين لقوات الجو الأوكرانية، لافتا إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تم تدمير 127 طائرة أوكرانية و98 مروحية و425 مركبة بدون قائد و2031 دبابة ومدرعة و228 نظام إطلاق صواريخ متعدد و880 مدفعًا و1932 دراجة نارية وسيارة عسكرية.

من جهة أخرى، قال وزير الشئون الداخلية الأوكرانى دنيس موناستيرسكى، اليوم السبت، إن خدمات الطوارئ الأوكرانية تكتشف يوميا أكثر من 4000 عنصر متفجر فى المناطق التى غادرتها القوات الروسية فى محيط العاصمة كييف.

وقال موناستيرسكى فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إنه تم تحرير منطقة كييف بالكامل مؤخرا من القوات الروسية ويمكن حاليا رؤية آثار هجومهم على المنطقة، مشيرا إلى أن هناك العديد من البنايات لم يتم تطهيرها بعد من الألغام والمواد المتفجرة، لافتا إلى أن عمليات البحث عن جثث المدنيين مُعقدة للغاية بسبب الكمية الكبيرة من الألغام المزروعة فى الأماكن العامة والبنايات السكنية، وكذلك الحطام الهائل الذى يخفى جثث الضحايا، ودعا المتطوعين لتقديم الدعم والمساعدة فى تحريك الحطام وتطهير المنطقة.