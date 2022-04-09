زيلينسكي يتراجع: مستعدون للمفاوضات مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن بلاده لا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات مع روسيا، بعد توقفها إثر أحداث بوتشا .
وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقده مع المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في كييف: "نحن مستعدون للقتال والبحث بشكل مواز لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية"، وفق "فرانس برس".
وكان الرئيس الأوكراني قال في وقت سابق إنه من الصعب التفاوض مع روسيا بعد الفظائع التي اتهم الأخيرة بارتكابها في بلدة بوتشا قرب كييف.
ولم تتمكن المفاوضات التي أجريت في مدينة إسطنبول التركية في إحداث اختراق في مسار الحرب التي بدأت في 24 فبراير الماضي.
وتريد روسيا من المفاوضات ضمان إبعاد أوكرانيا عن حلف "الناتو"، والتعهد بعدم استقبال قوات أجنبية على أراضيها، بينما تريد كييف ضمانات أمنية بعد انتهاء الحرب.
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