إيطاليا تعتزم إعادة فتح سفارتها في كييف بعد عيد القيامة

قال وزير الخارجية الإيطالية لويجي مايو اليوم السبت، إن بلده يعتزم إعادة فتح سفارته في العاصمة الأوكرانية بعد عيد القيامة مباشرة.
وأضاف بعد اجتماع في وزارة الخارجية لمناقشة الحرب في أوكرانيا: “كنا آخر من غادر كييف وسنكون من أوائل العائدين”.
وتابع: “في الوقت نفسه يتعين علينا تكثيف الضغط الدبلوماسي لجلب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى طاولة المفاوضات والتوصل لوقف إطلاق نار”.
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