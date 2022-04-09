الرئيس التونسى يحيى الذكرى 84 لعيد الشهداء

وأدى رئيس الجمهورية التونسى، تحية العلم على أنغام النشيد الوطنى، وأطلقت المدفعية 3 طلقات، وحضر موكب إحياء الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، وعماد مميش وزير الدفاع الوطنى التونسى، وكمال الفقى والى تونس، وسعاد عبدالرحيم رئيسة بلدية تونس، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.
ووقعت أحداث 9 إبريل فى عام 1938 وسط احتجاجات شعبيّة، طالبت بإصلاحات سياسية، بما فى ذلك إنشاء برلمان، وكانت هذه الأحداث خطوة رئيسية نحو استقلال تونس التى كانت لا تزال تحت الحماية الفرنسية، ولم يستطع الاحتلال الفرنسى خلالها استعادة الهدوء إلّا بعد سقوط العديد من الشهداء.
وشكّلت هذه الأحداث منعرجا حاسما فى مسيرة الكفاح الوطنى وكانت مرحلة هامة فى الإعداد لمحطات سياسية لاحقة أدت فى النهاية إلى حصول تونس على استقلالها فى 20 مارس 1956 ثم إعلان النظام الجمهورى فى 25 يوليو 1957.
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