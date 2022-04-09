الاحتلال الإسرائيلى يحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية تل أبيب

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات الاحتلال قد استدعت والده وأبناءه الثلاثة، لمراجعة مخابراتها فى مُعسكر سالم، ولكنهم رفضوا ذلك. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين نور حمادة ومحمد دراوشة من أطراف مُخيم جنين، فيما داهمت أحد المنازل فى منطقة المدارس فى جنين. كما داهمت تلك القوات منزلا فى قرية دير غزالة شمال شرق جنين، وحطمت محتوياته. وفى وقت سابق اليوم، استشهد شاب فلسطينى، وأصيب 13 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب اقتحام الاحتلال لمخيم "جنين" الواقعة فى شمال الضفة الغربية.

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