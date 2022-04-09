التشيك تعتزم إعادة دبلوماسيها إلى العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى - فى تصريحات صحفية نقلها راديو "براغ الدولى" اليوم السبت - على رغبة بلاده فى دعم كييف دبلوماسيًا وعلى التواجد بالعاصمة الأوكرانية. ولفت ليبافسكى إلى أن مسؤوليه مهتمون بهذا الشأن بصورة مكثفة ويأملون فى فتح السفارة التشيكية مجددًا فى كييف قريبًا.

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