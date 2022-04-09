جسم غامض أم سلاح سري؟.. سحابة غريبة فوق جبل تثير الجدل

أثار تشكل سحابة غريبة فوق جبل "ليزي" في ولاية ألاسكا الأميركية جدلا كبيرا، بينما تساءل متابعون عما إذا كان للأمر علاقة بحادث تحطم طائرة أو جسم خامض أو سلاح روسي سري.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فيديوهات وصورا كثيرة انتشرت على المواقع الاجتماعية، تظهر سحابة غامضة فوق جبل "LAZY"، مما أدى إلى دخول مسؤولي الولاية على الخط وبدء التحقيق.
وذكر أحد المعلقين: "رأينا هذا الشيء في طريقنا إلى المدرسة.. إنه يشبه النيزك"، فيما تساءل آخر "هل يمكن أن يكون سلاحا روسيا سريا بالتزامن مع حرب أوكرانيا؟"
وبعدما راجت تقارير عن احتمال تحطم الطائرة فوق الجبل، أفادت شرطة ولاية ألاسكا في بيان: "لم ترد أي تقارير عن تحطم طائرة هناك".
كما قام فريق إنقاذ على متن طائرة هليكوبتر بمهمة استطلاع حول الجبل، ولم يعثر على أي شيء مثير للشكوك.
وفي وقت لاحق، قدّم مسؤولون في ولاية ألاسكا تفسيرا للسحابة، قائلين: "كشفت التحقيقات أن طائرة تجارية نفاثة كانت تحلق فوق تلك المنطقة، قبل لحظات من التقاط الصور والفيديوهات".
وأضافوا: "تم التواصل مع الطائرة وأفادت بعدم وجود أي مشاكل، وهي في طريقها إلى مطار جون كنيدي في نيويورك".
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