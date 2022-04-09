تحمل نازحين أوكرانيين.. أول رحلة جوية مباشرة من بولندا تصل اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة خدمات الهجرة اليابانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أن 6 أشخاص - تتراوح أعمارهم من 6 إلى 55 عاما - كانوا على متن الرحلة الجوية المباشرة التى هبطت فى مطار "ناريتا" قرب طوكيو، مضيفة أن مجموعة النازحين تتألف من 5 نساء ورجل.

ومن المتوقع أن يتوجه النازحون إلى أماكن إقامتهم بعد الخضوع لإجراءات الحجر الصحى والهجرة التى من بينها إجراء اختبار فيروس كورونا.

يشار إلى أن اليابان، قبلت أكثر من 400 شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك، من بينهم 20 نازحا وصلوا على متن طائرة حكومية يابانية الثلاثاء الماضى.

وتخطط الحكومة اليابانية مواصلة مساعدة النازحين الأوكرانيين فى القدوم إلى اليابان بشكل سلس عبر تأمين مقاعد بشكل أسبوعى على متن رحلات جوية مباشرة من بولندا.