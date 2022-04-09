الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 80 مدنيا بينهم أطفال من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان لها حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن القوات الروسية تمكنت بالتعاون مع قوات إقليم دونيتسك من إجلاء أكثر من 80 شخصا بينهم 14 طفلا من المنازل الواقعة فى الأحياء القريبة من ماريوبول التى تتعرض للقصف المتواصل من قبل القوميين الأوكرانيين، أن قواتها استخدمت مركبات المشاة القتالية، والمدرعات لإجلاء المدنيين، مؤكدة أن عملية الإجلاء من ماريوبول ستستمر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بحسب معطيات مؤكدة، يستعد نظام كييف لاستفزاز آخر يروجه عبر الإعلام الغربى لاتهام روسيا بارتكاب مذابح مزعومة في مدينة إربين شمال غربى العاصمة الأوكرانية كييف، أود لفت انتباهكم إلى حقيقة أن وحدات القوات المسلحة الروسية غادرت هذه المنطقة منذ أكثر من أسبوع.
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