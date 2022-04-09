الرئيس العراقى يحذر من استمرار الأزمة السياسية فى البلاد

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم السبت، من استمرار الأزمة السياسية فى البلاد، معتبرا أن تأخر الاستحقاقات الدستورية عن مواعيدها المُحددة أمر غير مقبول بالمرة بعد مضى أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات.





وقال صالح - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "استمرار الأزمة السياسية قد تؤدى بالبلد نحو متاهات خطيرة يكون الجميع خاسراً فيها".

ودعا جميع القوى السياسية للقيام بمسؤوليتها الوطنية فى رص الصف الوطنى عبر حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع بتشكيل حكومة وطنية مُقتدرة فاعلة تحمى مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين، وتواجه التحديات لاسيما الأوضاع الاقتصادية الداخلية وفى ظل الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية.

وأضاف أن الأشهر التى أعقبت انتخابات أكتوبر أكدت الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها خلال الفترة المقبلة عبر وفاق وتفاهم وطنى، لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستعصية.

وأشار إلى أن آفة الفساد الخطيرة التى تهدد كيان الدولة تستوجبُ وقفةً حاسمة لمكافحتها، والعمل على ضمان الفرص المتساوية لكل العراقيين فى بناء البلد ونهضته، وهذا يستوجب مراجعات وقرارات إصلاحية تُبنى على الصراحة والإرادة الموحدة.

وأكد صالح الحاجة لعقد سياسى واجتماعى ضامن للسلم الأهلى، يقوم على مراجعة موضوعية لأخطاء الماضى، لافتا إلى أن المواطنين فى عموم العراق يقرون باستحالة استمرار الوضع الراهن، ويطالبون بسلطات تستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم.