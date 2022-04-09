نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الشامل 2022 الدورة الربيعية حسب الاسم.. وموعد ظهور أسماء أوائل الشامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الشامل الدورة الربيعية، أعلن المتحدث الإعلامي للجامعة (البلقاء التطبيقية) عن قرب الإعلان عن النتائج لطلاب المرحلة الجامعية، وقد تم وضع القرار بإصدار نتائج الطلاب في يوم الأحد الموافق تاريخ الرابع من شهر أبريل للعام 2022، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم كل ما يخض نتائج الشامل 2022 الدورة الربيعية وأسماء أوائل الشامل.

رابط نتائج الشامل 2022 الدورة الربيعية

يزداد البحث عن الرابط الخاص بنتائج الشامل بعد إعلان الجامعة عن اقتراب ظهور النتائج، وقد كانت في السابق القريب تم الإعلان من قبل جامعة البلقاء التطبيقية عن فتح الباب للتسجيل للدورة الربيعية في العام الحالي العام 2022، فتم عقد الاختبار الشامل الخاص بالدورة بناءً على ذلك، وقد انتهت اختبارات الشهادة في منتصف شهر مارس الماضي وأيضًا امتحان الكفاءة و الامتحان النظري، والذي يتم في العشر أيام الأواخر من شهر مارس.

موعد ظهور نتائج الشامل

لم يعلن بعد عن الموعد النهائي لظهور النتائج، لكن ما ورد من الأنباء أوضح أنها قد تظهر في شهر أبريل الحالي في اليوم العاشر منه، ولا يحتاج الطلاب للتوجه إلى الجامعة للحصول على النتائج، حيث توفر الكلية النتيجة من خلال الموقع الشامل والتي يمكنك الحصول عليها من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

ادخل على موقع جامعة بلقاء، وتأكد من صحة الدخول من الموقع الرسمي.

اضغط على وحدة امتحانات عامة.

ستظهر أمامك العديد من البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب، قم بإدخال جميعها، ثم قم بالضغط على الاستعلام بعد التأكد من إدخال كامل البيانات.

الآن ستظهر أمامك النتيجة إن كانت قد تم إعلانها مسبقًا، ويمكنك لولي الأمر الاستعلام عن النتيجة، فلا يشترط إلا إدخال البيانات السليمة للطالب والتأكد من ملئ جميع الخانات الفارغة.

أخيرًا من الجدير بالذكر أن جامعة بلقاء تعد من الجامعات التي تقدم دورات خاصة للطلاب، والتي يمكنك الاستعلام عنها ومعرفة موعد الاختبارات عن طريق موقع رابط نتائج الشامل الدورة الربيعية، وسوف نذكر أسماء أوائل الشامل فور الإعلان عنها لذا يمكنك متابعتنا عبر موقع ثقفني للتعرف على كل ما يخص نتائج الشامل 2022.