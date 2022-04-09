بولندا تعلن ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 2.6 مليون 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة - فى تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردها راديو (بولندا) الناطق بالإنجليزية - أن أمس الجمعة شهد دخول نحو 27 ألفا و500 لاجيء من الحدود الأوكرانية، مقابل 23 ألفا و500 لاجيء فى اليوم الذى يسبقه.

وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، هناك مواطنين من دول أخرى بين اللاجئين.