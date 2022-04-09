أوكرانيا: الاتفاق على فتح 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى "إيرينا فيريشتشوك" أنه تم الاتفاق مع القوات الروسية على فتح 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مناطق محاصرة بأوكرانيا، اليوم السبت.





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