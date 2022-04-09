قتيل بعملية دهم للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

قتل فلسطيني وجرح آخرون، السبت، بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه ينفذ عملية عسكرية في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، المنطقة التي جاء منها مطلق النار في هجوم تل أبيب الأخير، الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى إسرائيليين.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي.
وأتت عملية، السبت التي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح أكثر من 10، غداة إعلان إسرائيل أنها قتلت رعد فتحي حازم (28 عاما) منفذ هجوم تل أبيب، الخميس، في أحد أحياء تل أبيب.
وبعد الهجوم في تل أبيب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه أعطى قوى الأمن "حرية التحرك المطلقة" لمواجهة موجة جديدة "من الإرهاب" منذ 22 مارس.
وقتل 14 شخصا في هجمات شهدتها إسرائيل منذ 22 مارس الماضي نفذ بعضها أشخاص على ارتباط بتنظيم داعش.
وخلال الفترة نفسها قتل 10 فلسطينيين على الأقل بينهم منفذة هجمات.
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