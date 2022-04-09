نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينتهى الفصل الدراسي الثالث وعدد الأسابيع الدراسية به؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهاء الفصل الدراسي الثالث، بعد نهاية الأسبوع الثالث تقريبًا من الفصل الدراسي الثالث يتجه معظم بحث الطلاب في السعودية حول معرفة موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث، حيث تعتبر تلك السنة الدراسية الأولى التي يتم بها تمديد العام الدراسي ليشمل ثلاثة فصول دراسية بدلًا من فصلين اثنين لهذا بالتأكيد هناك شعور بالملل والإرهاق والرغبة في الراحة، لذلك نضع لكم في سطورنا القادمة موعد نهاية الفصل الثالث الدراسي وعدد الأسابيع المتبقية في هذا الفصل قبل نهاية العام الدراسي الحالي.

موعد انتهاء الفصل الثالث الدراسي بالمملكة 1443

تقوم وزارة التعليم بوضع خطة دراسية محددة قبل البدء في العام الدراسي توضح تلك الخطة سير العملية التعليمية ومواعيد الإجازة بها وكذلك موعد بداية ونهاية كل فصل من الفصول الدراسية، ووفق تلك الخطة أو التقويم الدراسي نجد أن موعد نهاية التيرم الثالث الحالي هو نهاية شهر يونيو أي الثلاثين من الشهر والموافق الأول من شهر ذي الحجة، وبهذا التاريخ ينتهي جميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة من اختبارات الفصل الدراسي الثالث ليبدأوا فترة الإجازة والراحة الخاصة بهم قبل العام الدراسي الجديد.

كم أسابيع الفصل الثالث الدراسي؟

بدء الفصل الدراسي الثالث بالمملكة في شهر مارس بالتحديد في العشرين من مارس ووافق من الشهر الهجري السابع عشر من الشهر، ووفق التقويم الدراسي فقد تم تحديد مدة الأسابيع الدراسية لكل فصل دراسي وهي أربعة عشر أسبوعًا دراسيًا، ولهذا يتبقى من الفصل الدراسي الثالث إحدى عشر أسبوعًا تقريبًا ويمكن معرفة سير العملية التعليمية من خلال التقويم التالي:

متى بدء الفصل الدراسي الثالث

كما ذكرنا فإن وزارة التعليم تضع التقويم الدراسي قبل بدء الدراسة للجميع من طلاب ومعلمين وأولياء أمور حتى يكون هناك خلفية واضحة حول سير الدراسة طوال العام الدراسي، ويوضح التقويم الدراسي بالتحديد إجازات العام الدراسي وموعد البداية والنهاية ويوضح أن الفصل الدراسي الثالث بدايته في العشرين من شهر مارس ونهايته في الثلاثين من شهر ذي الحجة أي أربعة عشر أسبوعًا دراسيًا، وتبدأ إجازة رمضان للطلاب في الفصل الثالث بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر لأسبوعين كاملين متصلين.