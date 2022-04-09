أهم مزايا ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S20 FE الجديد وسعره

مواصفات Samsung Galaxy S20 FE، شركة سامسونج للإلكترونيات الشهيرة تعلن عن توفير نسخة جديدة من هاتف سامسونج جلاكسي S20 FE 2022 وهي نسخة متقاربة لإصدار النسخة المعلن عنها العام الماضي 2021 ولكن بمزايا وتحديثات جديدة جذابة جعلت الهاتف أفضل من السابق، وبعد الإعلان عن إتاحة الهاتف الجديد اتجه العديد من محبي هواتف ومنتجات الشركة بالبحث عن مواصفات Samsung Galaxy S20 FE وهو ما نطلعكم عليه بشيء من التفصيل في سطورنا القادمة.

مزايا هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy S20 FE

تدور مزايا الهاتف الجديد من شركة سامسونج حول المعالج المستخدم في الهاتف والشاشة ومساحة التخزين الداخلية والعشوائية والعديد من النقاط الأخرى الهامة التي تحدد قدرات الهاتف والتي تتمثل في:

معالج هاتف Samsung Galaxy S20 FE من نوع Snapdragon 856 إنتاج كوالكوم أي أنه سريع وسهل الاستخدام. يعتمد على نظام تشغيل الاندرويد الحديث حتى الآن وهو أندرويد 12 وبالنسبة لواجهة الجهاز فهي من نوع One UI 4.1. الشاشة المستخدمة في الهاتف نوعها سوبر أموليد قياسها كبير يقدر ب6.5 انش لكي يتمكن المستخدم من مشاهدة ما يرغب به بصورة واضحة وكبيرة بالإضافة إلى أن الجودة دقتها 1800*2400 بيكسل ونقطة أخرى أن الشاشة تدعم حتى 120 هيرتز للتحديث. ومن أهم مواصفات Samsung Galaxy S20 FE الجديد والتي تعتبر ميزة هامة به هي مساحة الهاتف الداخلية التي يمكنها أن تزداد بإضافة بطاقة خارجية أما عن ذاكرة الوصول العشوائي فهي ستة جيجا بايت توفر للمستخدم استخدام أسرع عند التصفح. ولمحبي التصوير والتقاط الصور باستمرار فإن كاميرا الهاتف من النوع الثلاثي الأولى دقتها اثنا عشر ميجا بكسل وفتحة العدسة 1.8 والتالية دقتها ثمانية ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.4 بالنسبة للأخيرة فهي ذات دقة اثنا عشر ميجا بكسل أيضًا أما عن كاميرا تصوير السيلفي فدقتها أكبر قادرة على التقاط أهم التفاصيل وتصل إلى اثنين وثلاثين ميجا بكسل.

سعر Samsung Galaxy S20 FE الجديد

والآن بعد معرفة كافة مزايا وتفاصيل الهاتف الجديد من الشركة نعرفكم على السعر الذي يصل إلى 575 دولار لجميع الألوان وهم ثلاثة فقط لافندر وأبيض ولون نيڤي، ويقدم مع الهاتف هدية رائعة ولكن لفترة محدودة وهي سماعة من نوع AKG من KT لمن يتقدم بشراء الهاتف قبل نهاية الشهر الحالي شهر أبريل فقط.