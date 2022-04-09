بعد نجاتهم من تحطم مروحية فوق ماريوبول.. عسكريون أوكرانيون يشكرون روسيا لإنقاذ...

أعرب جنود أوكرانيون نجوا من حادث تحطم مروحية كان من المقرر إجلاء قادة كتيبة "آزوف" النازية الجدد على متنها من مدينة ماريوبول، عن امتنانهم للعسكريين والأطباء الروس الذين أنقذوهم.
وتم إسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز Mi-8 في 5 أبريل أثناء محاولتهما الوصول إلى ماريوبول. وكان على متن إحدى المروحيتين مهندس الطيران دميتري بورلاكوف والرامي إيفان غافريلينكو، اللذان يخضعون الآن للعلاج في المستشفى العسكري الروسي في مدينة ميليتوبول (جنوب أوكرانيا).
وفي تسجيل فيديو نشرته وكالة "نوفوستي" قال بورلاكوف "شكرا جزيلا لكم. تم انتشالي من موقع سقوط المروحية.. لم يتركوني أموت".
كما نطق غافريلينكو كلمة شكر أيضا، رغم حالته الصحية الخطيرة بعد إصابته بالعديد من الجروح الناتجة عن الشظايا والحروق التي تبلغ 55-60% من مساحة الجسم.
وقال عامل صحي في المستشفى إن الأطباء يكافحون من أجل حياة غافريلينكو، وبعد تقديم المساعدات الطبية اللازمة باتت حالته تستقر.
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