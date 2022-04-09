الحكومة الأوكرانية تكشف عن خسائرها اليومية جراء الحرب مع روسيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الأوكرانى دنيس شميكال، اليوم السبت، إن نفقات أوكرانيا اليومية المتعلقة بالحرب مع روسيا تصل إلى نحو مليارى "هريفنا" أوكرانيا، فيما يبلغ حجم الخسائر التى تتكبدها أوكرانيا يوميا 4 مليارات دولار أمريكى "الدولار الأمريكى يساوى 29.4123 هريفنا الأوكرانية".





وأوضح شميكال - فى تصريحات نقلتها وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الحكومة الأوكرانية تحتاج إلى مليارى هريفنا يوميا للإنفاق على تكاليف الحرب والقتال وأجور الجنود، وفى الوقت نفسه فإن الخسائر اليومية للحرب تبلغ 4 مليارات دولار أمريكى وهو ما يعبر عن دمار البنية التحتية وخسائر الاقتصاد والدخل القومى المستقبلى. وكان رئيس الوزراء الأوكرانى، أعلن عن بدء العمل على تطوير خطة طوارئ تهدف إلى استعادة الاقتصاد الأوكرانى فى مرحلة ما بعد الحرب.

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