روسيا تدمر طائرتين ومستودع ذخائر ونظام دفاع جوى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع كبير لذخائر الجيش الأوكرانى قرب بلدة نوفوموسكوفسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا بصواريخ جوية عالية الدقة.





وذكرت الوزارة، فى بيان، أنه تم تدمير طائرة أوكرانية من طراز "ميج 29" وحوامة من طراز "مى 8"، ومستودع للذخيرة الجوية فى مطار ميرجورود العسكرى فى محافظة بولتافا شمال شرق أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى امتلاكها تقارير تشير إلى أن النظام الأوكرانى يخطط لاستفزاز جديد بهدف اتهام روسيا بارتكاب مذابح ضد مدنيين فى بلدة إربن بضواحى العاصمة كييف.

كما أعلنت الوزارة أن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز سوخوى "سو-30 إس إم" و"سو-35" دمرتا نظام دفاع جو أوكرانى من طراز "بوك-إم 1"، مشيرة إلى أن طواقم الطائرتين الحربيتين نجحوا فى تنفيذ مهمة خاصة برصد واستهداف وتدمير محطة رادار ونظام دفاع جوى بالقرب منها مكلف بحمايتها.

ونشر الجيش الروسى مقطع فيديو، نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، يظهر فيه قتال الطائرتين الروسيتين أثناء تدميرهما لنظام الدفاع الجوى بصواريخ جو-أرض موجهة.