ضوابط السعودية بشأن موسم الحج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وحددت الوزارة، عدد من الضوابط، منها أن يكون الحج للفئة العمرية أقل من 65 عاما مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة السعودية، كما يشترط للقادمين للحج تقديم نتيجة (pcr) سلبى لعينة أخذت قبل 72 على الأكثر قبل الوصول للمملكة.

وأكدت ضرورة التزام جميع الوافدين بالاشتراطات الصحية التى وضعتها المملكة فى هذا الشأن.

يأتى ذلك فى إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوى واهتمام المملكة بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين حول العالم من أداء فريضة الحج، مع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا.