مقتل جندى عراقى وإصابة آخر فى هجوم لداعش بالأنبار

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن عناصر من تنظيم داعش هاجموا الفوج الرابع لواء 29 قيادة عمليات الجزيرة والبادية على الطريق الاستراتيجى فى هيت ما أسفر عن سقوط شهيد وجريح بحالة خطرة، ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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