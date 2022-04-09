جدول مواعيد الحصص الدراسية للطلاب في شهر رمضان 1443

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عمر شويل - جدة جدول مواعيد الحصص الدراسية في رمضان، بعد بدء شهر رمضان أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن مجموعة جديدة من القرارات بشأن الدراسة في رمضان وخاصةً تحديد عدد ساعات الدراسة لمختلف المراحل التعليمية، فما هي عدد ساعات الدراسة برمضان بعد التغيير؟

دوام الدراسة في رمضان للطلاب 1443

تنطبق قرارات وزارة التعليم الجديدة بشأن تغيير مواعيد الدراسة وساعات الدراسة للطلاب بكافة المدارس في المملكة سواء خاصة أو حكومية أو أهلية، وقد تم تحديد موعد بداية اليوم الدراسي ليكون إما في التاسعة أو العاشرة في الصباح حسب قرار الوزارة والمدارس، كما وتم تقليص مدة الحصة الدراسية لتكون 35 دقيقة فقط مع العلم أن مدير المدرسة له الحق في تحديد اليوم الدراسي وفق الأوضاع في مدرسته، ففي منطقة الباحة والرياض يبدأ الدوام بتمام التاسعة أما باقي المناطق مثل ألمع وحفر الباطن وبيشة وظهران فيبدأ الدوام بتمام العاشرة في الصباح.

جدول الحصص الدراسية في رمضان

أما عن مواعيد الحصص بشهر رمضان للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة فقد جاءت كالتالي بعد قرار وزارة التربية والتعليم:



مواعيد الدوام الدراسي في رمضان

أما عن مواعيد الدوام الدراسي فقد تقرر أن تكون كما يلي:

إذا بدء الدوام بالتاسعة في الصباح فينتهي بتمام الواحدة وخمس وعشرين دقيقة. وإذا كانت البداية بتمام التاسعة والربع فينتهي في الثانية إلا ثلث. أما في حالة كان البداية بتمام التاسعة والنصف فينتهي الدوام بتمام الثانية إلا خمس دقائق. وإذا كانت البداية للدوام في العاشرة إلا ربع فتكون النهاية بتمام الثانية وعشر دقائق. والفترة الأخيرة تبدأ من العاشرة في الصباح لينتهي الدوام في تلك الحالة بتمام الثانية وثلث.

تقويم الدراسة في رمضان

يوافق شهر رمضان الأسبوع الثاني تقريبًا من الفصل الدراسي الثالث الجديد الذي اضيف للمرة الأولى للطلاب في هذا العام الدراسي، وجاء تقويم الدراسة في رمضان كالتالي: