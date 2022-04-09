رئيس أوكرانيا يستنجد بالمجتمع الدولى ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، اليوم السبت، المجتمع الدولى بالرد الشديد بعد الهجوم الصاروخى، الذى طال أمس محطة قطارات فى مدينة "كراماتورسك" شرق البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.





وقال زيلينسكى، فى رسالة مصورة أوردتها قناة "فرانس 24" الإخبارية، إن هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها، مضيفا أن القوى العظمى نددت بالهجوم الروسى على كراماتورسك، وننتظر الآن ردا عالميا شديدا على جريمة الحرب هذه. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد اتهم موسكو، أمس الجمعة، بارتكاب "فظاعة مروعة"، فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان الواقعة "جريمة ضد الإنسانية". فى المقابل، نفت موسكو مسؤوليتها عن الواقعة، مؤكدة أنها لا تملك نوع الصواريخ المستخدمة فى هذا الهجوم.

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