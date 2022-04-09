تصعيد جديد من أمريكا ضد روسيا 

جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، أن بايدن وقع على مشاريع قوانين وافق عليها الكونجرس فى وقت سابق لتعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، وكذلك لحظر واردات الطاقة الروسية فى ضوء الوضع فى أوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن الإدارة الأمريكية، فإن قانون وقف واردات النفط الروسى يحظر بشكل قانونى توريد ناقلات الطاقة من الاتحاد الروسى، وكذلك تعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، بهدف زيادة تشديد القيود فى المجال التجارى، وسيكون هذا الإجراء سارى المفعول حتى أوائل عام 2024.
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