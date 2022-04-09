جينيفر لوبيز وبن أفليك.. عزف على أوتار الحب بعد 18 عاما

أعلنت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مساء الجمعة، عن خطوبتها من الممثل الهوليوودي الشهير بن أفليك.

وشاركت الممثلة والمغنية (52 عاما) مقطع فيديو لها وهي تبكي وتنظر إلى خاتم خطوبتها، على موقعها الرسمي.

وبدأ مقطع الفيديو الذي عرضته جينيفر لوبيز بشاشة سوداء مع ظهور خاتمها أولا قبل أن تتحرك الكاميرا إلى وجهها، لتظهر وهي تمسح دموع الفرح، وهي تحدق في بريق خاتمها الماسي والزمردي، حيث كانت ترتدي زيا غير رسمي يتكون من بلوزة خضراء وسترة محبوكة ومكياج بسيط، ويسمع صوتها تهمس "أنا مثالي" في الأغنية التي تم تشغيلها مع مقطع الفيديو، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

كان بن أفليك (49 عاما) وجينيفر لوبيز مخطوبين سابقا منذ 18 عاما في عام 2004، وكانت علاقتهما من جديد بمثابة صدمة للمعجبين، حيث لم شملهم في مايو 2021، إذ أنه في أبريل 2021، أكدت جينيفر نهاية علاقتها مع أليكس رودريغيز، وهو لاعب سابق بفريق البيسبول "نيويورك يانكي"، بعد أن تواعدا لمدة 4 سنوات وكانا مخطوبين لمدة عامين.

وفي منتصف شهر مايو، أمضت جينيفر بعض الوقت في لوس أنجلوس مع بن أفليك، مما أثار شائعات أنهما في الواقع قد جمع شملهما.

وكان من المقرر أن يتزوج بن وجينيفر في سبتمبر 2003، لكنهما أجلا زواجهما وانفصلا في النهاية في يناير 2004، في حين أنه لدى بن ثلاثة أطفال من زوجته السابقة جينيفر غارنر، وهم فيوليت (16 عاما)، وسيرافينا (13 عاما)، وصموئيل (10 أعوام)، ولدى جينيفر طفلين من زوجها السابق مارك أنتوني، وهما توأمان ماكس وإيمي.