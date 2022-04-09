بايدن يوقع على قانون إنهاء استيراد النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع يوم الجمعة على مشاريع قوانين وافق عليها الكونغرس فى وقت سابق لتعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروس، وكذلك لحظر واردات الطاقة الروسية فى ضوء الوضع فى أوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الأمريكية، فإن قانون إنهاء واردات النفط الروسى يحظر بشكل قانونى توريد ناقلات الطاقة من الاتحاد الروسي، وكذلك تعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروس بهدف زيادة تشديد القيود فى المجال التجاري.

وسيكون هذا الإجراء سارى المفعول حتى أوائل عام 2024.