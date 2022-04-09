غوارديولا يكشف عن "المنافس الأكبر" في مسيرته التدريبية

قبل المباراة التي ستحدد إلى حد بعيد حصول فريقه المحتمل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) من عدمه، الأحد، قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن منافسته مع ليفربول بقيادة يورغن كلوب، هي الأكثر حدة التي مر بها خلال مسيرته التدريبية.

اشتهر غوارديولا بمواجهته مع جوزيه مورينيو عندما كان هو والبرتغالي مديرين لاثنين من أكبر أندية إسبانيا، برشلونة وريال مدريد.

لكن غوارديولا يشعر أن مستوى المنافسة التي واجهها مان سيتي من ليفربول في السنوات الأخيرة كان أعلى من أي شيء كان عليه التعامل معه في برشلونة، عندما كان ينافس ريال مدريد على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا، الجمعة، عن ليفربول: "في السنوات الخمس الماضية كانوا المنافس الأكبر. يورغن كمدير فني كان أكبر منافس واجهته في حياتي المهنية. وأعتقد أن ما يقدمه كلا الفريقين مفيد لكرة القدم. سأتذكر الفترة التي قضيتها هنا، عندما أعتزل لأشاهد وألعب الغولف، سأتذكر أن أكبر منافسي كان ليفربول بالتأكيد".

يتقدم سيتي بفارق نقطة واحدة على ليفربول في ترتيب فرق البريميرليغ للموسم الحالي قبل المباراة الحاسمة على ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا: "ستكون النقاط الثلاث هائلة ومهمة، لكن ستظل هناك سبع مباريات، و21 نقطة، وكثير من الأشياء التي تشمل دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي (من أجل لعبها). لكن هذا مهم بالطبع".

مباراة الأحد هي الثانية لسيتي من أصل أربع مباريات في فترة مكثفة استمرت أسبوعين تشمل أيضا مباراتي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد ولقاء آخر مع ليفربول، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورفض غوارديولا التلميحات بأنه سيكون سعيدا بالتعادل مع ليفربول، قائلا بسخرية: "لقد تدربنا اليوم على الجلوس لمدة 90 دقيقة، لنحصل على صفر".

وعلى عكس منافسة غوارديولا المحتدمة مع مورينيو، هناك قدر كبير من الاحترام بينه وبين كلوب.

وقال غوارديولا: "يورغن يجعل كرة القدم العالمية مكانا أفضل للعيش مع رسالته".

بدوره، وصف كلوب غوارديولا بأنه أفضل مدير فني في المجال.

وقال غوارديولا ردا على هذا: "شكرا جزيلا، لكنني لست كذلك. كنت أود أن أقول له إنني الأفضل، لكنني لست كذلك".