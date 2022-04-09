نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلن عن موعد تسجيل طلاب الأول الابتدائي بالمدارس السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الأول الابتدائي، نظرًا لقرب موعد انتهاء العام الدراسي الحالي فقد اتجه العديد من أولياء الأمور للبحث عن موعد تسجيل طلاب الأول الابتدائي للبدء في تقديمهم بالمدارس، لذا قد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة بالإعلان بيوم الثلاثاء الماضي الخامس من شهر رمضان المعظم عن الموعد الأخير لتسجيل طلاب الأول الابتدائي في المدارس الأجنبية والحكومية والأهلية بالمملكة على أن يبدأ تاريخ التسجيل من شهر رمضان الحالي واشترطت أن يكون التسجيل من خلال موقع نور التعليمي التابع لوزارة التربية والتعليم.

تسجيل الأول الابتدائي في نظام نور

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الجدد يتم تسجيلهم في نظام نور وفق مواعيد معينة حسب المدارس حيث أن المدارس الحكومية يبدأ موعد تسجيلها في السابع من شهر شوال بعد عيد الفطر أما عن المدارس الأجنبية فموعد التسجيل يبدأ بعد منتصف شهر رمضان أي في السادس عشر من الشهر إلى السابع عشر من ربيع الأول 1444، وقد حددت الوزارة أن العمر الأقصى المسموح به لطلاب الأول الابتدائي هو 6 سنوات وبحد أدنى أقل من ذلك العمر بتسعين يومًا أما عن أقصى حد مسموح لهم فهو عمر الحادية عشر وثلاثة أشهر فقط.

موعد تسجيل الأول الابتدائي 1444 في السعودية

تختلف مواعيد التسجيل في المدارس لطلاب الأول الابتدائي حسب المدارس الراغبين التقديم بها وقد قامت الوزارة بتقسيم المواعيد كالتالي:

المدارس العالمية والأهلية والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية

يبدأ التسجيل في تاريخ 16 من رمضان ويغلق التسجيل في 17 ربيع الأول، ويبدأ عمر القبول من ست سنوات وأقل بمدة 90 يومًا فقط وأقصى عمر مسموح به 11 عام و3 أشهر.

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مدة التسجيل قصيرة حيث يبدأ من السابع عشر من شهر أبريل والسادس عشر من رمضان ويغلق باب التسجيل في الرابع والعشرين من أبريل، وأدنى عمر مسموح به ست سنوات وأقصى عمر إحدى عشر عامًا وثلاثة أشهر.

أما عن خريجي الروضات سواء الأهلية أو الحكومية

يبدأ التسجيل في السابع والعشرين من ذي القعدة إلى أن يغلق باب التسجيل في السابع عشر من ربيع الأول أو حتى أن يكتمل العدد المطلوب ومسموح بالأطفال الذين يقل عمرهم عن ست سنوات بخمسة أشهر.