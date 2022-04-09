برلين: تشكيل المجلس الرئاسى فى اليمن خطوة مهمة لحل النزاع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور دينس كوميتات المتحدث باسم الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط أن تشكيل المجلس الرئاسى فى اليمن يعد خطوة مهمة نحو مشاركة أكبر لجميع القوى السياسية لحل النزاع.





وأضاف فى تغريدة على موقع تويتر اليوم، أن ألمانيا تشجع الآن جميع الأطراف على الانخراط فى محادثات مباشرة لإنهاء هذا النزاع بقيادة الأمم المتحدة ووقف المعاناة الإنسانية التى لا يمكن تصورها.

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