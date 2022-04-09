البنتاغون: نسعى لتجنب التوتر مع روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تسعى لتجنب تصعيد التوتر مع موسكو في المجال العسكري، مشيرة إلى أن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار أن روسيا دولة نووية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "نحن نرفض بشكل قاطع الادعاءات بأننا لا نبذل جهودا كافية أو لا نعمل شيئا بالسرعة المطلوبة" في ما يخص دعم أوكرانيا.
وتابع: "في الوقت ذاته نأخذ بعين الاعتبار أن روسيا دولة نووية، وأنه لا يوجد لدينا تفهم واضح لنمط تفكير بوتين".
وأشار كيربي إلى أن تجنب التصعيد "جزء من حماية" أمن الولايات المتحدة، وأن وزير الدفاع لويد أوستن يولي اهتماما كبيرا لهذه القضية.وكالات
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