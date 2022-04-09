زيلينسكى يلتقى بمسؤولين فى الاتحاد الأوروبى بكييف

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين والممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل.





ونشر مكتب الرئيس الأوكرانى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، جاء بها "التقى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى مع رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اللذان وصلا فى زيارة إلى بلدنا ". ومن جانبها، غردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة بأنها كانت فى أوكرانيا وبدأت زيارتها فى بوتشا. وقالت: "كان من المهم أن أبدأ زيارتى فى بوتشا.. فى بوتشا تحطمت إنسانيتنا. رسالتى إلى الشعب الأوكرانى: سيتم تقديم المسؤولين عن الفظائع إلى العدالة. معركتك هى معركتنا. أنا فى كييف اليوم لأخبرك أن أوروبا فى صفك".

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